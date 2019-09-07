رياضة | رسميا.. حرس الحدود يحصل على لاعب سموحة مقابل 200 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حرس الحدود يحصل على لاعب سموحة مقابل 200 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على توقيع اللاعب محمود منصور ظهير أيسر سموحة، لتدعيم صفوفه، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقام منصور بالتوقيع للحرس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في حضور طارق العشري المدير الفني، ومسئولي مجلس الإدارة.

ويعد اللاعب من مواليد 1994، ولعب من قبل في صفوف غزل شبين، ثم انضم للداخلية، لمدة أربعة مواسم متتالية، قبل أن يرحل لينتقل إلى سموحه مطلع الموسم الماضي، وشارك في جميع مباريات فريقه، ونجح في مواصلة التألق بقميص الفريق السكندري.

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وتلقى سموحة أكثر من عرض مؤخراً منهم حرس الحدود وإف سي مصر، ووادي دجلة.

وضم الحرس مؤخراً أكثر من لاعب منهم محمد سليم مواليد 98 والمحترف في إيطاليا، ويوسف بيبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أحمد جعفر، مهاجم الزمالك وطلائع الجيش، وعمرو صالح لاعب وادي دجلة، ومحمد شطه لاعب المصري ، وإبراهيم القاضي لاعب بتروجت، ومحمد فتحي حارس غزل المحلة، وهادي رياض لاعب دجلة، بالإضافة إلى الثنائي الليبي عبلو و أحمد الهرام.

وخرج حرس الحدود مؤخراً من بطولة كأس مصر عقب خسارته من فريق بيراميدز، بنتيجة 0/2 على حرس الحدود في المباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت، في ربع نهائي بطولة كأس مصر .