رياضة | فرصة لا تضيع وأرقام صادمة لوليد أزارو أمام بوركينا فاسو (فيديو)

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لعب وليد أزارو مهاجم الأهلي مع منتخب المغرب في المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام بوركينا فاسو أمس والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر

ودفع وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي بوليد أزارو مهاجم الأهلي كبديل في الدقيقة 75 ليمنحه فرصة المشاركة لأكثر من 15 دقيقة بعد أن كان خارج حسابات هيرفي رينارد المدير الفني السابق لأسود الأطلس.

وليد أزارو في ودية المغرب أمام بوركينا فاسو

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ومرر وليد أزارو خلال الدقائق التي شارك بها 12 تمريرة بدقة بلغت 80%، وسدد تسديدة واحدة على مرمى المنتخب البوركيني فاسو واستخلص الكرة مرتين وفاز بالتحام هوائي واحد وهو ما يعكس قلة محاولاته رغم الفرصة الجوهرية التي حصل عليهاز

فرصة وليد أزارو أمام بوركينا فاسو

وجاءت مباراة المغرب وبوركينا فاسو الأولى لوحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس وتقدم خلالها منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول عن طريق، سيريل بايالا لاعب سوشو الفرنسى الحالى، والذي لعب من قبل كذلك لنادي الداخلية وأدرك أصحاب الأرض التعادل طريق اللاعب زهير فضال.

وتعد مباراة بوركينا فاوس هي أولى مباريات المدرب وحيد خليلوزيتش، رفقة منتخب المغربي، حيث تولى البوسني تدريب الفريق، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد إلى منتخب السعودية، بعدما خرجت المغرب بطريقة مفاجئة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على يد منتخب بنين من دور ال16.

ويخوض منتخب المغرب مباراة ودية أخرى خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 10 سبتمبر الجاري أمام منتخب النيجر، وذلك ضمن استعدادت أسود الأطلسي لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2021.