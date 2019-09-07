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رياضة | الدوسري يكشف سبب تألقه في أول ظهوره له مع المنتخب السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوسري يكشف سبب تألقه في أول ظهوره له مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب، عبد الرحمن الدوسري، إنه سعيد للغاية بالمشاركة والمباراة الأولى له رفقة المنتخب السعودي ضد منتخب مالي يوم الخميس الماضي، وهذا بعدما تم إستدعاؤه إلى قائمة الأخير للمعسكر المقام الآن في الدمام، وذلك إستعدادًا لمباراة المنتخب السعودي ضد منتخب اليمن في العاصمة البحرينية، المنامة، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.
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وفي تصريحات لصحيفة ، قال عبد الرحمن الدوسري، إن الظهور الأول رفقة المنتخب السعودي، كان شيء في غاية الأهمية بالنسبة له، وكان يرغب في أن يكون ظهوره الأول مميز، ويترك بصمة جيدة لدى الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد، ولدى جماهير الكرة السعودية.

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وأوضح الدوسري في تصريحاته، بأن ثقة الجهاز الفني الكبيرة فيه، جعلته يقدم أداء طيب خلال المباراة، حيث تحدث معه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أكثر من مرة، وأكد بأن إنضمامه لمنتخب السعودية قد جاء بسبب المستويات الجيدة التي يقدمها في الموسم الحالي.

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وتحدث الدوسري عن شعوره في المشاركة الأولى رفقة المنتخب السعودي قائلًا: "بالطبع أنا سعيد للغاية بالمشاركة الدولية الأولى مع الأخضر، وأريد أن أستمر في إثبات وجودي، وثبيت أقدامي بشكل أكبر في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة، في الحقيقة لقد تلقيت العديد من النصائح من المدرب هيرفي رينارد، وأريد أن أطبق هذه النصائح على أرض الملعب في قادم المباريات".

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ويذكر بأن المنتخب السعودي لكرة القدم يخوض الآن معسكر مغلق في مدينة الدمام تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك إستعدادًا لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 سبتمبر الجاري.

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