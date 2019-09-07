رياضة | النصر في ورطة.. العالمي يواجه أزمة خطيرة قبل استئناف الدوري

ويلعب النصر يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، مباراة قوية أمام نادي الشباب وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ويرغب النصر في تحقيق الفوز والإنتصار من أجل إكمال سلسلة إنتصاراته والمستمرة منذ الموسم الماضي في بطولة الدوري، ولكن هناك خطر يواجه هذه المسيرة، حيث يخشى المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، روي فيتوريا، بأن يلعب الفريق هذه المباراة بدون عدد كبير من عناصره الأساسية.

يذكر بأن هناك 5 لاعبين من نادي النصر قد تم إستدعائهم إلى المنتخب السعودي، وهم "عبدالله مادو، وعبدالرحمن الدوسري، وفراس البريكان، وسلطان الغنام، وعبدالله الخيبري"، وهذا بالإضافة إلى إستدعاء نور الدين أمرابط إلى قائمة منتخب المغرب، وكذلك أحمد موسى إلى منتخب نيجيريا.

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وظهرت أنباء في الساعات الماضية، تؤكد بأن أمرابط وموسى قد يعودان إلى السعودية مساء يوم الأربعاء المقبل، أي قبل أقل من 48 ساعة فقط من مباراة الشباب السعودي، وهو ما يعني وجود إحتمالية كبيرة لعدم مشاركتهما في اللقاء بسبب الإجهاد أو عدم الجاهزية البدنية.