اخبار الرياضه

رياضة | النصر في ورطة.. العالمي يواجه أزمة خطيرة قبل استئناف الدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر في ورطة.. العالمي يواجه أزمة خطيرة قبل استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الجهاز الفني لنادي النصر السعودي في أزمة ومشكلة كبيرة قبل عودة مباريات الدوري السعودي يوم الجمعة القادمة، حيث يملك نادي النصر عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين في الفريق، وقد تم إستدعائهم للمشاركة مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما يجعل النادي في خطر فقدان بعض عناصره الأساسية خلال مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.
00538f4c3c.jpg

ويلعب النصر يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، مباراة قوية أمام نادي الشباب وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري كأس الأمير ، ويرغب النصر في تحقيق الفوز والإنتصار من أجل إكمال سلسلة إنتصاراته والمستمرة منذ الموسم الماضي في بطولة الدوري، ولكن هناك خطر يواجه هذه المسيرة، حيث يخشى المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، روي فيتوريا، بأن يلعب الفريق هذه المباراة بدون عدد كبير من عناصره الأساسية.

aa053efccf.jpg

يذكر بأن هناك 5 لاعبين من نادي النصر قد تم إستدعائهم إلى المنتخب السعودي، وهم "عبدالله مادو، وعبدالرحمن الدوسري، وفراس البريكان، وسلطان الغنام، وعبدالله الخيبري"، وهذا بالإضافة إلى إستدعاء نور الدين أمرابط إلى قائمة منتخب المغرب، وكذلك أحمد موسى إلى منتخب نيجيريا.

Advertisements

3dc15a8045.jpg

وظهرت أنباء في الساعات الماضية، تؤكد بأن أمرابط وموسى قد يعودان إلى مساء يوم الأربعاء المقبل، أي قبل أقل من 48 ساعة فقط من مباراة الشباب السعودي، وهو ما يعني وجود إحتمالية كبيرة لعدم مشاركتهما في اللقاء بسبب الإجهاد أو عدم الجاهزية البدنية.

69a74d1d21.jpg

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي كان قد نجح في تحقيق انتصارين في أول جولتين ببطولة الدوري السعودي ليحصل على 6 نقاط تجعله في المركز الثاني في بطولة الدوري خلف نادي الهلال الذي يتفوق بفارق الأهداف.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا