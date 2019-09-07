رياضة | تشيلسي يكافيء إيمرسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يكافيء إيمرسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي منح ظهيره الأيسر إيمرسون عقدًا جديدًا بعد بدايته المثيرة للإعجاب هذا الموسم.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا فإن النادي الإنجليزي يُفكر جديًا في منح اللاعب عقدًأ جديدًا مع النادي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فإن تشيلسي يستعد لتوقيع عقد جديد مع اللاعب البرازيلي والمولود في إيطاليا وبراتب أعلى.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي سيمنح إيمرسون في عقده الجديد زيادة في الراتب حيث سيحصل على راتب 4.5 مليون جنيه استرليني في الموسم بجانب الإضافات، بدلًا من 3.5 مليون جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من ارتباط إيمرسون بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2022 إلا أن النادي يرغب في توقيع عقد طويل الأمد معه بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق.

واعتمد فرانك لامباراد المدير الفني للبلوز على إيمرسون كورقة أساسية في مركز الظهير الأيسر للفريق اللندني منذ بداية الموسم الحالي.

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وكان إيمرسون قد انضم لصفوف تشيلسي في يناير من عام 2018، قادمًا من روما مقابل 18 مليون يورو، ونجح في التواجد في تشكيل البلوز نهاية الموسم الماضي.

ولعب إيمرسون في مباراة نهائي الدوري الأوروبي والذي جمع تشيلسي بأرسنال ونجح البلوز في الفوز بنتيجة 4-1 ليواصل فرانك لامبارد المدير الفني الجديد الاعتماد عليه في تشكيل الفريق الموسم الحالي.

ولعب إيمرسون هذا الموسم في 5 مباريات كما شارك في فوز منتخب إيطاليا على إرمينيا 3-1 الخميس الماضي.