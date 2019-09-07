رياضة | أزمة الأهلي والهلال السعودي تشتعل على أبواب "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة الأهلي والهلال السعودي تشتعل على أبواب "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تقدم نادي أهلي جدة السعودي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وذلك بعدما حصل النادي على أدلة ومستندات تؤكد وتثبت تورط نادي الهلال السعودي في بعض التجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بالتفاوض مع الحارس الشاب محمد الربيعي.

وبحسب ما كشفت عنه الصحف السعودية فإن ما قام به الهلال قد يجعله يتعرض لعقوبات رادعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد تصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة، أو حتى الإيقاف لمدة معينة.

أهلي جدة يشكو الهلال

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وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عبد الله بترجي يمتلك معلومات وأدلة خطيرة تؤكد تورط الهلال في الدخول في مفاوضات مع الحارس الشاب، محمد الربيعي، والذي يلعب في صفوف نادي أهلي جدة، وذلك على الرغم من كون الحارس وقتها لم يكن في الفترة الحرة التي تسمح له بإجراء المفاوضات مع الأندية الأخرى دون الرجوع لنادي أهلي جدة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى كون المفاوضات قد تمت خلل تواجد اللاعب في أحد معسكرات المنتخب الوطني، واستمرت حتى فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة، بأن مفاوضات الهلال مع الحارس الشاب، قد جعلت الربيعي يرفض كل العروض التي قدمت له من قبل إدارة نادي أهلي جدة لتجديد عقده مع الفريق، حيث إن عقد اللاعب مع النادي ينتهي في صيف عام 2020، مما يعطي له الحق بالتفاوض مع أي فريق بصفة رسمية والتوقيع له كذلك بدءًا من شتاء عام 2020.

وختمت الصحيفة تقريرها بخصوص هذا الأمر، مؤكدة بأن الأهلي يملك معلومات أخرى لم يتم الكشف عنها بخصوص هذه الصفقة المثيرة للجدل، ومن المتوقع بأن تكون كل هذه المعلومات مدرجة في الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي إلى الاتحاد الدولي في الساعات الماضية.