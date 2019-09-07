أربعة امور يجب على سولسكاير مراعاتها مع مانشستر يونايتد بعد أسبوع الفيفا

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السبت 7 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

رغم أنهم حققوا فوزًا مقنعًا في يوم الافتتاح على تشيلسي ، إلا أنها كانت بداية صعبة لموسم مانشستر يونايتد، حيث شارك فريق أولي جونار سولسكاير نقطة مع وولفز وتعادل 1-1 مع ساوثمبتون العشرة بعد أسبوع واحد فقط من الخسارة أمام كريستال بالاس في المنزل.



وقد أعرب المؤمنون في أولد ترافورد عن حق عن استيائهم من مأزق النادي الحالي ، على الرغم من قيام إد وودوارد وشركاه بتوزيع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني على تعزيزات خلال الصيف على هاري ماغوار وآرون وان بيساكا ودانييل جيمس.

تصلب خط الوسط

ما أصبح أكثر وضوحًا هو أن مانشستر يونايتد غالبًا ما يتم اجتيازه في خط الوسط ويكلفهم نقاطًا.

يشكّل بول بوغبا وسكوت ماكوميني حاليًا الاثنين في خط الوسط ويفشل الزوجان في تحديد وتيرة اللعبة ، حيث يكون اللاعب الفرنسي أكثر تفكيرًا في الهجوم ، بينما لاعب خط الوسط الاسكتلندي ليس لاعب خط وسط.

بعد رحيل آندير هيريرا وانخفاض شكل نيمانيا ماتيتش ، من الواضح أن الفريق يصرخ من أجل لاعب يمكنه توفير ذلك الدرع أمام الدفاع.

يجب أن يكون توقيع لاعب مع هذه السمات على رأس جدول الأعمال في شهر يناير ، ولكن في الوقت الحالي ، يجب على سولسكاير تحديد حل بعد الفاصل الدولي.

قد يعني هذا وضع نيمانيا ماتيتش في التشكيلة على أمل حدوث طفرة في الشكل ، أو حتى المخاطرة على لاعب شاب في الأسابيع المقبلة.

إعطاء غرينوود فرصة

بدا أنتوني مارتيال تهديداً حقيقياً في الدور رقم 9 وبدأ الموسم ببراعة ، حيث حقق الفرنسي هدفين وقدم مساعدة في ثلاث مباريات قبل استبعاده من إصابة في مباراة ساينتس.

بدأ دانيال جيمس أيضًا بداية جيدة للغاية للحملة ، حيث كانت الضربات التي قام بها ويلشمان ضد كريستال بالاس وساوثهامبتون من الأشياء الجميلة.

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على الرغم من الشكل المبكر الجيد في المقدمة ، إلا أن المرء لا يزال يشعر بأن يونايتد يفتقر إلى الميزة السريرية وهذا هو السبب في أن Solskjaer يجب أن يأخذ مقامرة على ماسون جرينوود بعد الاستراحة الدولية.

بدت النجمة تهديداً حقيقياً للأحمر الشياطين في ظهوره القصير مع ساوثامبتون ، حيث قدم شيئًا مختلفًا في الجانب مع توجيهه وإدارته الصعبة.

كان شكل اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا لا تشوبه شائبة ، وإذا تم إقصائه ، فقد يلهم مانشستر يونايتد بمجموعة كبيرة من النتائج.

جعل جيسي لينغارد كسب مكانه

لقد تحمل اللاعب الإنجليزي صعبًا عام 2019 ، حيث فشل حتى الآن في تسجيل هدف أو مساعدة واحدة - وقد حان الوقت لإبقاء سولسكاير خارج التشكيلة حتى يجعله يكسب مكانه.

يبلغ جيسي لينغارد الآن 26 عامًا ، ويجب أن يكون في ذروة سلطاته ، ولكن إذا كان أداءه يزداد سوءًا كلما تقدم.

مشكلة سولسكاير هي أنه يعاني من نقص خطير في الخيارات ليحل محله.

مع السماح لأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو بالانضمام إلى إنتر ، لا يوجد لاعب ذو خبرة على مقاعد البدلاء سيحضر إلى جانبه - لذلك يتعين على سولسكاير أن يمنح جرين وود أو تاهيت تشونج الفرصة في المباريات القادمة بعد الاستراحة الدولية.

تجربة مع 4-3-3 بدأ يونايتد مرحلة ما قبل الموسم من خلال العودة إلى التشكيل 4-2-3-1 الذي سبق لمورينيو نشره وحقق نجاحًا كبيرًا ، وفاز بجميع مبارياته الست.

شهد تعيين سولسكاير كمدير مؤقت في ديسمبر الماضي استعادة بول بوغبا للفريق وتغيير التشكيلة إلى 4-3-3 وهذا هو الوقت الذي استمتع فيه النرويجي بأكثر فتراته نجاحًا على ملعب أولد ترافورد.

كان لهذا التغيير في التكتيك تأثير هائل على شكل يونايتد حيث فاز بـ 14 من أصل 17 لعبة - ولهذا السبب يجب على Solskjaer التفكير في استخدام هذا النظام بعد الانهيار الدولي.

ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، لم يوظف يونايتد بشكل أساسي أي لاعب خط وسط ، لذا سيتعين عليهم القيام بما فعلوه في الفريق.

يجب أن يعود سولسكاير مرة أخرى إلى 4-3-3 ، مع سكوت ماكتومناي، إمانيمانيا ماتيتش أو أندرياس بيريرا في قاعدة الثلاثي في ​​خط الوسط مع بوجبا، مما يسمح للفرنسي بحرية التعبير عن نفسه على أرض الملعب.

بينما يقف بوجبا في وضعه طويلاً ويخسره في المناطق الحاسمة التي تؤدي إلى فرص كبيرة للمعارضين ، هناك حاجة لخط الوسط الثالث مرة أخرى وقد يتبع ذلك طفرة في الشكل.