دورة الجونة الودية المصرية تنطلق اليوم.. ميدو ونيبوشا وجهًا لوجه

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السبت 7 سبتمبر 2019
تفتتح دورة الجونة الرباعية التحضيرية للموسم الجديد منافساتها اليوم في السابعة مساءً بمباراة قوية تجمع بين أصحاب الأرض ومصر للمقاصة على ملعب الجونة استعدادًا لانطلاقة دوري 2019-2020.
واختتم الفريقان استعداداتهما لمباراة الافتتاح أمس، الجمعة، على ملاعب استاد الجونة، حيث أدى أصحاب الأرض تدريبات جادة تحت قيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وقاد أحمد حسام "ميدو" مران مصر للمقاصة.
وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود في منافسات النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.
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