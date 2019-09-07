فايلر يستلم تقريرا طبيا عن حالة مصابى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل تسلّم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تقريراً طبياً شاملاً عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين؛ للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج. وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة. Advertisements وتضم قائمة المصابين كلا من سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد. ويستعد الاهلي للسفر الى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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