شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام الـ 31... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع تويتر، على الاحتفال بعيد ميلاد حازم إمام كابتن الفريق الأبيض وظهيره الأيمن. وكتبت الصفحة لنادي الزمالك رسالة خاصة لحازم إمام جاءت كالتالي: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا حازم إمام الذي أتم اليوم عامه الواحد والثلاثون". Advertisements موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء غدا الأحد، فى نهائي مسابقة كأس مصر، باستاد برج العرب بالإسكندرية. وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء غدا الأحد، فى نهائي مسابقة كأس مصر، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

مشوار الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر تأهل الزمالك للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه، بعد التغلب على الإتحاد السكندري بهدف نظيف، في مباراة الدور نصف النهائي، بينما تأهل بيراميدز لنهائي الكأس لأول مرة فى تاريخه الكروي بعد تخطي عقبة فريق بتروجت والفوز عليه بهدفين دون رد.

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