شكرا لقرائتكم الثنائى الأجنبى يصل مران الإسماعيلى الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ثنائى الإسماعيلى، بنسون شيلونجو وبيكيتى سيلفا، فى مران الدراويش بمنجرد وصولهما الخميس، المقبل، بعد نهاية مهمتهم مع منتخب بلادهم ، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال.

كان الإسماعيلى قد تسلم البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الدراويش وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

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وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.