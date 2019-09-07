الثنائى الأجنبى يصل مران الإسماعيلى الخميس...

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كان الإسماعيلى قد تسلم البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الدراويش وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.
وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .
وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.
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