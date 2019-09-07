شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. اتحاد الكرة يحدد 4 منافذ لبيع تذاكر نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم صباح اليوم توزيع تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر ، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر، بستاد برج العرب بالإسكندرية، فى أربعة أماكن وهي استاد القاهرة و نادي الصيد و مركز شباب الجزيرة و استاد الإسكندرية. وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر. وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية. Advertisements موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراةز ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

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