شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. جلسات فنية شاقة لفايلر فى مران الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، علي ملعب التتش بالجزيرة. تشهد الجلسة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري. Advertisements ويسعي فايلر خلال اجتماعه اليوم مع معاونيه لاستكمال دراسة الفريق المنافس، والتحضير للمباراة بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والإدارية. كما تشهد الجلسة التحضير الفني لمران اليوم والوحدات التدريبية المتنوعة المقرر تنفيذها، في إطار تجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

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