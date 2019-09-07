الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس.. ميتشو يحارب «الجواسيس» ويؤكد: اللقب بداية تاريخية لي في التدريب.. وشيكابالا يحفز اللاعبين: اصنعوا المجد لكم.. و3 مراقبين للمباراة وعودة «بوطيب» وغياب «بامبو»

الموجز

يلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز غدًا الأحد، الموافق 8 سبتمبر، في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ووصل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، بينما وصل بيراميدز إلى النهائي بعدما حقق الفوز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر.

سرية كاملة

وفرض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سياجا كاملا من السرية على تدريبات الفريق الأخيرة ومنع حضور وسائل الإعلام بجانب إخلاء ملعب بتروسبورت في الأيام الأخيرة من العمال نهائيًا لزيادة تركيز اللاعبين وتطبيق بعض الجوانب التكتيكية.

تغيير استراتيجية اللعب

ووضحت رغبة المدرب في تغيير استراتيجيته خلال مواجهة الغد واللعب بشكل متوازن بعد الخطة الهجومية التي اعتمد عليها أمام مصر للمقاصة والاتحاد السكندري، كما ينوي منح واجبات دفاعية أكبر للتونسي فرجاني ساسي بجانب الطرفين وهو ما وضح في التدريبات.

شيكابالا

واجتمع الصربي بشكل منفرد مع المغربي محمد أوناجم وشيكابالا وأوباما بضرورة العودة إلى الخلف وأداء المهام الدفاعية وعدم ترك أي مساحات.

جلسات شيكابالا مع زملائه

وعلى جانب آخر، عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق سلسلة جلسات مع زملائه في الساعات الماضية وأوضح لهم صعوبة لقاء الغد وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق.

وشدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.

التدريب على ركلات الترجيح

وفي سياق آخر، خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح في الأيام الماضية وتألق خلالها بشكل كبير محمد أبو جبل ومحمد عواد ثنائي الفريق والتركيز الكامل بالإضافة إلى إجادة كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب مصطفى محمد ومحمد عبد الغني ووضح التركيز بشكل كبير عليهم حال الإحتكام إلى ركلات الترجيح في النهائي وذلك حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي للقاء بعد الوقت الأصلي.

الفوز الأغلي

ومن ناحية أخرى، كشف ميتشو للجهاز المعاون له عن أهمية لقاء الغد أمام بيراميدز وأكد لهم أن الفوز بها هو الأغلى في حياته التدريبية ولها مذاق خاص بالنسبة له وستسهل من مهمته بشكل كبير في الموسم المقبل وإزالة الضغوطات من عليه.

وأشار إلى أنه يعرف مدى قوى بيراميدز والذي حقق الفوز على الأهلي 3 مرات من قبل لذلك يعتبر الانتصار عليه بمثابة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

عودة خالد بوطيب

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ويعود المغربي خالد بوطيب للظهور من جديد في قائمة الزمالك، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ضم 21 لاعبًا

الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك قرر ضم 21 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وشهدت قائمة الزمالك عودة بوطيب بعد غياب بسبب الإصابة منذ مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا في مصر.

غياب كريم بامبو

واستمر غياب كريم بامبو الوافد الجديد لـ الزمالك عن قائمة فريقه، التي شهدت ظهور محمد صبحي حارس الفارس الأبيض المنضم حديثا للفريق.

قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بوطيب.

3 مراقبين

وتغادر بعثة الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم السبت للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة المرتقبة. وتذاع المباراة بين الفريقين على قنوات أون سبورت والنيل الرياضية، وهما المالكتين لحقوق البث.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر "الجبلاية" على تعيين مراقب أمنى ومراقب مسابقات وثالث للحكام، لرصد أى محاولة للخروج عن القواعد المنظمة لسير مباراة نهائى الكأس، ومنع تواجد أى شخص قبل أو أثناء المباراة.

تحكيم أجنبي

يذكر أن اتحاد الكرة استقر على تعيين طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة نهائى كأس مصر، بعد أن رفض بيراميدز تعيين طاقم تحكيم مصرى لصعوبة هذا اللقاء.