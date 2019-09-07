شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريراً عن برنامج تأهيل المصابين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، تقريراً طبياً شاملاً عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وفقاً لهذه البرامج.

وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المصابين كلا من سعد سمير وكريم نيدفيد ورامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجارى لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.