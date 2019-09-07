شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك على كل "شباك" لشراء تذاكر لقاء بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد جمهور الزمالك على مختلف أماكن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأبيض وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائى فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

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وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.