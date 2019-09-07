شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أسهم إيهاب جلال فى بورصة مدرب المنتخب = 177 تجربة × 9 محطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطنى، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أُقيل من منصبه على خلفية خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على طاولة اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وأعلن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، قائمة مختصرة من 5 مدربين وطنيين سيتم المفاضلة بينهم لقيادة سفينة الفراعنة فى الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن الاسم قريبا.

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ومن المقرر أن يحسم مسئولو المنتخب خلال الأيام المقبلة الجهاز الفنى للفراعنة.

سوبر كورة يقدم السيرة الذاتية للمدربين المرشحين لتدريب المنتخب عبر حلقات، ونستعرض اليوم الحلقة الرابعة مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى.