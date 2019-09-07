شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر الزمالك وبيراميدز بـ4 أماكن تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم صباح اليوم توزيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد، الأحد، فى نهائى كأس مصر، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية. وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر. وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيهاً للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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