شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة جمال الغندور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، من الإعلان عن تشكيل لجنته استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020.
وكان عدد من الحكام المعتزلين قد اعتذروا عن التواجد فى لجنة جمال الغندور، على رأسهم المساعدين الدوليين وائل الصباغ وشريف صلاح وأيمن دجيش.
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