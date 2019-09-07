شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة جمال الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، من الإعلان عن تشكيل لجنته استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020.

وكان عدد من الحكام المعتزلين قد اعتذروا عن التواجد فى لجنة جمال الغندور، على رأسهم المساعدين الدوليين وائل الصباغ وشريف صلاح وأيمن دجيش.

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