شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة استنساخ "جيل بركات والشاطر والنحاس" مع ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، اجتماعاً مع الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للدراويش طالبه خلاله أعضاء المجلس بضرورة استعادة العصر الذهبى للدراويش فى الموسم الجديد، فى ظل الصفقات القوية التى عقدها النادى، بالإضافة لإنهاء ملف تمديد عقود اللاعبين لإضفاء أجواء التركيز على جنبات الفريق .

وطالب مجلس الإسماعيلى المدرب الصربى بضرورة تكوين فريق جيد يضاهى الجيل الذهبى للدراويش لتحقيق أحلام الجماهير الصفراء، ومن جانبه وعد ميودراج مسئولى ناديه بتحقيق طموحاتهم فى الموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة، فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد الخماسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن لمدة 5 مواسم .