انت الان تتابع رئيس برشلونة يكشف "المستور" بشأن نيمار.. ومستقبل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيمار لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة مع ميسي

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، الجمعة، تفاصيل محاولة العملاق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، فيما تحدث عن مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع "تليفزيون برشلونة"، تحدث بارتوميو عن عدة أمور ارتبط بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قائلا: "كان صيفا هادئا باستثناء قضية نيمار، لقد تم اكتمال الفريق، ولكن باريس سان جرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار، وحينئذ بدأنا مفاوضات مفتوحة لم تصل إلى اتفاق مشترك".

وأوضح "لم يضع برشلونة أسماء لاعبين على مائدة المفاوضات لمبادلتهم بنيمار، لقد تحدثنا نحن عن مبادلة لاعبين، ولكن باريس سان جرمان هو من وضع الأسماء، وبدون الحديث عن أي أسماء لقد دارت الصفقة حول إمكانية إعارة لاعب مع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق باحتمالية تعاقد برشلونة مع نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وما قام به النادي من أجل عودة البرازيلي، فأضاف: "لقد فعل برشلونة كل ما هو ممكن لمحاولة التعاقد مع نيمار، واللاعب لن يستطيع الانضمام إلينا في يناير".

وتابع: "لقد فعل نيمار كل ما كان يتوجب عليه فعله، لقد أخبر ناديه برغبته في الرحيل، لقد فعل كل ما هو ممكن، ولكنه سيلعب رفقة باريس سان جرمان هذا الموسم".

وأشار رئيس برشلونة إلى أن "الصفقة لم تكن سهلة، وأتفهم أن هناك لاعبين كانوا يأملون عودة نيمار، فميسي لم يطلب مني أبدا التعاقد مع نيمار، وأما بالنسبة إلى مطالبة لاعبين بالتعاقد مع آخرين فهي أسطورة حضرية لا أكثر، اللاعبون يتصرفون داخل الملعب فقط وليس بمكاتب الإدارة، لقد تحركنا لضم نيمار لأنها كانت إحدى الفرص الإضافية".

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وعن ارتباط اسم عثمان ديمبلي بالدخول في صفقة نيمار، قال بارتوميو: "ديمبلي يُعد أحد لاعبي فريقنا ولديه رغبة في تحقيق الانتصار رفقة برشلونة، ولم نضع اسمه على طاولة المفاوضات، بل وضعه سان جرمان".

مستقبل ميسي

وعن النجم الأرجنتيني، أكد رئيس برشلونة أن عقد ليونيل ميسي مع الفريق ينتهي عقب انتهاء موسم 2020-2021، وأن "ميسي يمكن أن يترك البارسا قبل موسم 2020-2021".

وعن احتمالية بقاء ميسي حتى نهاية عقده، قال: "كما هو الحال في حالات تشافي وإنيستا وبويول، يجب أن يتمتع ميسي أيضا بحرية تقرير مستقبله ومتى يريد التوقف عن لعب كرة القدم".

وأضاف: "وقع ميسي منذ عامين لمدة 4 مواسم، يمكنه مغادرة برشلونة قبل بدء الموسم الأخير"

وواصل: "ميسي لديه الشرط الجزائي نفسه الذي تم وضعه في عقود بويول وتشافي وإنييستا، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك".