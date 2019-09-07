رئيس برشلونة يخرج عن صمته حول صفقة نيمار

برشلونة - الخليج 365

أقر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بأن النادي فعل “كل ما بوسعه” من أجل ضم نيمار هذا الصيف، لكن الأمر لم ينجح لأن “طلبات باريس سان جيرمان لم تكن في المتناول”.

وقال بارتوميو في مقابلة مع تليفزيونية: “كان هناك لحظة هذا الصيف بدا أنه من الممكن إتمام الصفقة، لأننا نعلم أن نيمار كان يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، بدأت مفاوضات مفتوحة لكنها لم تثمر عن شيء، لأننا لم نوافق على طلبات البي إس جي”.

وأضاف: “التعاقد مع نيمار كان ملفاً رياضياً مقترحاً من قبل الإدارة الرياضية والمدرب إرنستو فالفيردي، هم الذين يقترحون الأسماء حين يعرفون أنها مطروحة في السوق، لذلك كان هناك أمل داخل النادي بعودة اللاعب إلى البرسا”.

وكشف رئيس البلاوجرانا: “لم نعرض قط أسماء لاعبين في عملية التفاوض، بل أن باريس سان جيرمان هو من اقترحهم، حين ظهرت مطالبات جديدة قدرنا أنها غير ممكنة، توقفت المحادثات لأن الطلبات كان مغالى فيها، نحن سعداء باللاعبين الموجودين لدينا”.