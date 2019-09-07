الزمالك المصري يعلن قائمته النهائية لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

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السبت 7 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كشف الصربي، سريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك المصري عن قائمة الفريق التي سيختار منها التشكيل الرسمي لموجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر المقام غدا الأحد على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية
وجاءت القائمة على الشكل التالي :
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي .
خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور .
خط الهجوم : عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بو طيب .
وانطلقت بطولة كأس مصر 2019 بدءً من الجولة 32 يوم 18 أكتوبر 2018، ويُشارك في هذا الدور من المسابقة 32 فريقاً، 18 منهم هم قوام الدوري المصري الممتاز إضافة إلى 14 فريق متأهلين من الأدوار التمهيدية.
تُعد هذه البطولة هي الأقدم في بلاد الفراعنة، فنسختها الأولى كانت عام 1929 تحت اسم كأس فاروق الذي استمرت به حتى عام 1942، وهذه المسابقة هي الثانية من حيث الأهمية في مصر بعد الدوري الذي تُوج به الأهلي هذا الموسم بعد صراع قوي مع الزمالك غريمه التقليدي حتى الجولات الآخيرة، وهذه النسخة هي النسخة السابعة والثمانون من ثاني أهم بطولة في مصر.
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