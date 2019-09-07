صامويل ايتو يعلق حذائه في كرة القدم بشكل نهائي

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السبت 7 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

علق الأسطورة الكاميرونية، صامويل ايتو حذاءه دوليا ومحليا بشكل نهائي، عقب مسيرة كروية قضاها في خدمة اللعبة على مستوى بلاده أو الاحتراف الخارجي.



وظل الكاميروني ايتو حاميا للدفاع عن منتخب بلاده افريقيا، قبل أن يقضي مسيرة رائعة في صفوف برشلونة الاسباني.

وأشار إيتو إلى استعداده التام إلى حياته بعد انتهاء مسيرته بعد كرة القدم، حيث يبدو وأنه خطط من أجل ذلك بالشكل المطلوب، وظهر ذلك جليًا في منشوره بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ونشر المهاجم صاحب الـ38 عامًا صورة في حسابه على انستغرام وكتب معه بضع كلمات قال فيها: "النهاية، نحو تحدٍ جديدٍ".

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وكان إيتو -الذي لعب سابقًا لأندية أوروبية كُبرى مثل برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي- قد لعب آخر مواسمه في كرة القدم رفقة نادي قطر القطري، وذلك في الموسم الماضي 2018-19.

وانطلقت مسيرة إيتو عندما تخرج من أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني عام 1997، وشارك في ثلاث مباريات رفقة العملاق الإسباني.

"إيتو بقميص برشلونة"

بعدها، انتقل إيتو إلى نادي ريال مايوركا ومنه إلى نادي برشلونة الإسباني الذي تُوجه معه بالعديد من الألقاب المحلية والدولية، ومن بينها لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ثم انتقل إيتو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي ليُتوج معه بلقب ثالث لدوري الأبطال، وذلك في موسم الثلاثية الشهير الذي أخرج خلاله برشلونة في الدور نصف النهائي.

إجمالاً ، احتفل إيتو بـ 15 لقبًا للنادي - بما في ذلك ثلاث بطولات للدوري الإسباني بعدما لعب لأندية ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، أنجي ماخاتشكالا، تشيلسي، إيفرتون، سامبدوريا، أنتاليسبور، كونياسبور وقطر.

وشارك إيتو في 118 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ فريقه الوطني برصيد 56 هدفًا، بينما فاز بلقبين لكأس الأمم الأفريقية وذهبية في أولمبياد 2000.