البرتغال تلاحق نجم برشلونة لضمه لصفوف المنتخب

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السبت 7 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
يلاحق المنتخب البرتغالي أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، للعب لصالح صفوف المنتخب الوطني، بينما على الجانب الآخر يفضل اللاعب خوض المنافسات الدولية مع المنتخب الإسباني.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي اختار اللعب مع المنتخب الإسباني، رغم محاولات البرتغال لإقناعه بتمثيلها.
وطلب الاتحاد الإسباني من السلطات المحلية، الإسراع في إجراءات منح الجنسية للاعب، كي يشارك مع ناشئي الماتادور في بطولة كأس العالم المقبلة، تحت 17 عامًا.
وولد فاتي في غينيا بيساو، لكنه انتقل مع أسرته إلى إشبيلية عندما كان في السادسة من عمره، ولذا يفضل اللعب دوليًا بجوار زملائه وأصدقائه الإسبان.
ويحتاج اللاعب إلى اكتساب الجنسية الإسبانية أولًا، لكن هذا الأمر لن يواجه عقبات، لأن والده لديه سنوات إقامة كافية هناك للحصول على الجنسية.
وأشارت "سبورت" إلى أن مسؤولي الكرة البرتغالية لم يستسلموا رغم قرار فاتي، ويعملون على مواصلة إغرائه، خاصةً أن كل من وُلد في غينيا بيساو له حق الحصول على الجنسية البرتغالية، بسبب وضع البلد كمستعمرة سابقة للدولة الأيبيرية.
كما أن والد أنسو سبق أن عمل لفترة في البرتغال.
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