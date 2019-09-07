سانشيز يكشف أسرار برشلونة لمدرب انتر ميلان

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السبت 7 سبتمبر 2019

كشف التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب انتر ميلان الحالي، أسرار فريقه السابق برشلونة الإسباني إلى إدارته الفنية، والكشف عن طرق الفوز على الفريق الكتالوني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال سانشيز في تصريحات لقناة إنتر ميلان الرسمية: "أريد أن أفوز ببطولة هنا، علينا أن نقاتل ونكون معًا وفي النهاية هذا هو المهم، فالسر في تحقيق أهدافك هي الوحدة داخل غرفة الملابس".

وحول اللعب ضد فريقه السابق برشلونة قال سانشيز: "ستكون مباراة خاصة على المستوى الشخصي، لقد فزت بالكثير والكثير هناك".

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وختم: "ستكون مباراة صعبة جدًا لكننا نشعر بالثقة لخوض هذه المباراة، يمكننا الفوز لاسيما وأن لدينا اللاعبون القادرون على ذلك".

وانضم سانشيز لصفوف إنتر ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، من مانشستر يونايتد.

وأسفرت قرعة دور المجموعات التي أجريت في وقت سابق، عن وقوع النيراتزوري في المجموعة السادسة برفقة برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.