شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تسليم درع الدورى للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الأقرب إقامة احتفالية تسليم الدرع للنادي الأهلي قبل لقاء السوبر أحد أيام 17 أو 18 أو 19 سبتمبر وسيتم تحديد الموعد النهائى بالتنسيق مع الأهلي خلال ساعات على أن يتم إقامته عقب مباراة الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا المقرر لها 14 من نفس الشهر. وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 فى تاريخه ليقرر مسئولو الجبلاية إقامة احتفالية وتسليم الدرع من خلالها للأهلي.

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