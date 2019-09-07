محمد بركات يحتفل بعيد ميلاده الـ43...

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جدة - عمرو شويل محمد بركات يحتفل بميلاده الـ43
محمد بركات يحتفل بميلاده الـ43
ولعب بركات مع الأهلى مرتين فى كأس العالم للأندية، وفاز ببطولة الدورى العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.
محمد بركات
محمد بركات يحتفل بميلاده الـ43
ويعد الزئبقى أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاما الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضا.
محمد بركات يحتفل بميلاده الـ43
سبق لبركات ألفوز بالدورى والكأس مع الإسماعيلى، واحترف فى السعودية فى أهلى جدة وقاده للفوز بكأس الأندية العربية، كما خاض تجربة احترافية أخرى فى العربى القطرى.
بركات
محمد بركات يحتفل بميلاده الـ43
ولعب بركات مع الأهلى مرتين فى كأس العالم للأندية، وفاز ببطولة الدورى العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.
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