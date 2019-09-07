شكرا لقرائتكم طائرة الفراعنة تواجه إسبانيا وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه اليوم رجال الكرة الطائرة نظيره الأسبانى فى إطار ثان وديات معسكر أسبانيا استعدادا لكأس العالم ، و يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المحدد له اول أكتوبر المقبل باليابان .
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ،عبد الله عبد السلام و أحمد فتحى و أحمد صلاح و هشام يسرى ومحمد عادل و عبد الرحمن سعودى و رشاد شبل و عمر نجيب و مصطفى دبشة و محمد رضا وأحمد عبد العال .
وكان قد تلقى منتخب الطائرة الخسارة فى أولى الوديات أمس من أسبانيا بنتيجة 3/1 ، على أن يختتم كلا المنتخبين الوديات غدا الأحد .
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