شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة جمال الغندور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم "الخليج 365" بأن جمال الغندور استقر على عدد من الأسماء على رأسهم فهيم عمر و تامر دري و توفيق السيد و محمد مرسي قدورة وياسر عبد الرءوف ومحمد فاروق.
كان عدد من الحكام المعتزلين قد اعتذروا عن التواجد فى لجنة جمال الغندور على رأسهم المساعدين الدوليين وائل الصباغ وشريف صلاح و أيمن دجيش.
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