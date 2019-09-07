شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة جمال الغندور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة من الإعلان عن تشكيل لجنته استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020.

وعلم "الخليج 365" بأن جمال الغندور استقر على عدد من الأسماء على رأسهم فهيم عمر و تامر دري و توفيق السيد و محمد مرسي قدورة وياسر عبد الرءوف ومحمد فاروق.

كان عدد من الحكام المعتزلين قد اعتذروا عن التواجد فى لجنة جمال الغندور على رأسهم المساعدين الدوليين وائل الصباغ وشريف صلاح و أيمن دجيش.