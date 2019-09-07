سعد سمير يكشف دور وائل جمعة وأبوتريكة في تنازل اللاعبين عن مكافآت «أبطال إفريقيا».. ويؤكد: نزلت التمرين تاني يوم زواجي وما قولتش للبدري.. «بيقلق من المتجوزين»

الموجز

كشف اللاعب سعد سمير، مدافع فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن عدم حصوله على أي إجازات بعدما أتم زواجه، خلال فترة قيادة حسام البدري للفريق.

إجازة زواج

وفسر «سمير»، خلال حواره مع إسلام الشاطر على قناة النادي الأهلي، سبب عدم طلبه لإجازة عقب جوازه قائلًا: «كابتن حسام بيقلق من اللاعيبة اللي بتتجوز، عشان كدة ماعرفتوش إن أنا اتجوزت، ماعملتش فرح وكتبت كتاب على طول».

تاني يوم نزلت التمرين

وأضاف «سمير» في حديثه: «أنا اتجوزت وتاني يوم على طول نزلت التمرين بشكل طبيعي، لأني كنت متألق ساعتها، وماشيين كويس في الدوري وأفريقيا، فكنت عايز أحافظ على مكاني في الفريق».

وتابع: "مراتي وافقتني في إني ماخدش أجازة عشان مصلحتي مع الفريق، وفعلا بعد جوازي بتلات أيام نزلت ماتش الداخلية وجبت جول".

وواصل حديثه عن زوجته قائلًا: "مراتي لها فضل كبير عليا وحريصة على مصلحتي، واستحملت معايا كتير، كمان كان وشها حلو عليا، بعد ما اتجوزنا خدت أفضل لاعب في مصر وأفضل مدافع في مصر».

وأضاف مازحًا: «بنتي فيروز مش مرزقة زي أمها، أول ما اتولدت اتصابت وقعدت».

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تنازلنا عن مكافأت بطولة إفريقيا

وأكد مدافع النادي الأهلي، أن لاعبى الفريق تنازلوا بالكامل عن مكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الفريق عام 2012 على حساب الترجي التونسى.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «تنازلنا عن مكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، لأن النادي لم يكن يستطع حينها دفع المبالغ المالية للاعبين، والأمر لم يعرفه أحد وظل سراً بيننا».

جمعة وأبو تريكة

وأضاف مدافع النادب الأهلي: «وائل جمعه ومحمد أبوتريكة تحدثا مع اللاعبين بعد دخول حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق ومحمود الخطيب نائبه ومطالبته اللاعبين اتخاذ القرار من أنفسهم دون ضغوط تقديرًا لظروف النادي».

وأتم: «اللاعبين لم يخرجوا للحديث عن التضحيات التى قدموها للنادي في هذه الفترة لأننا نؤمن جميعًا أن النادي الأهلي لا ينسى ما يقدمه أبنائه له».