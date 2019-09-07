شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف كانت ضربة بداية مدربى الأهلى الأجانب فى الألفية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن أعلن النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تعيين رينيه فايلر مديرا فنيا جديدا خلفا للاسارتى، الذى تمت الإطاحة به بعد الخسارة أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر، ومن ثم الخروج من البطولة، وعادت إلى الأذهان ضربات البداية للمدربين الأجانب مع المارد الأحمر خلال العقد الأخير.

ويواجه النادى الأهلى فريق كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجارى، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا وتعد المباراة الأولى للسويسرى مع المارد الأحمر.

"سوبر كورة" يستعرض ضربة البداية لمدربى الفريق فى الألفية الثالثة.

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