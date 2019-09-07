اتحاد الكرة يحدد إقامة احتفالية الأهلى بالدورى قبل السوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن إقامة احتفالية تسليم درع النادى الأهلى قبل مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك والمرجح لها يوم 20 سبتمبر من الشهر الجارى. وتوج النادى الأهلى بلقب الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه ليقرر مسئولو الجبلاية إقامة احتفالية وتسليم الدرع للأهلى. وأكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الأقرب إقامة الاحتفالية قبل لقاء السوبر أحد أيام 17 أو 18 أو 19 سبتمبر، وسيتم تحديد الموعد النهائى بالتنسيق مع الأهلى خلال ساعات على أن تتم إقامته عقب مباراة الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا المقرر لها 14 من نفس الشهر.

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