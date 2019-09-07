شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عدلي البطل الذهبي فى الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيقونة ميداليات هكذا يمكن وصف البطل المصري أحمد عدلي لاعب المنتخب الوطني للشطرنج و وادي دجلة والذي حقق طفرة واضحة في اللعبة خلال الفترة الماضية بعدما توج بـ 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية،خلال الموسم الماضي فقط بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية في الموسم الجاري ليسطر تاريخاً مشرفاً لمصر في اللعبة.

تسليط الضوء على واحداً من أبرز أبطال لعبة الشطرنج بات واجباً بعدما فرض عدلي تواجده على الساحة الرياضية بأكثر من إنجاز في الفترة الأخيرة، حيث حصد الفرعون المصري 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

أحمد عدلي كان قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي ليتأهل البطل المصرى إلى بطولة العالم، المرتقب إقامتها في روسيا 10 سبتمبر الجارى فى خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات فى الثاني من أكتوبر المقبل.

ويسلط الخليج 365 الضوء على حياة البطل المصري في الصور التالية:



احمد عدلى



أحمد عدلي خلال احدى المباريات



احمد عدلي خلال احدى المباريات



احمد عدلي في بطولة بافاريا



أحمد عدلي لاعب دجلة

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احمد عدلي لاعب وادي دجلة



احمد عدلي مع الكانغارو الاسترالي



احمد عدلي وباسم أمين أبطال الشطرنج



احمد عدلي وبعثة الشطرنج في دورة الالعاب الافريقية



احمد عدلي وناشئين وادي دجلة



تتويج أحمد عدلي ببطولة أفريقيا



حمد عدلي وابطال الشطرنج