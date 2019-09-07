شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات "ملك الحركات" يحتفل بعيد ميلاده الـ43.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ43، حيث إنه من مواليد 7 سبتمبر 1976.
ويعد الزئبقى محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضا.
ولعب بركات مع الأهلي مرتين فى كأس العالم للأندية، وفاز ببطولة الدورى العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.
كما سبق لبركات الفوز بالدورى والكأس مع الإسماعيلى، واحترف فى السعودية فى أهلى جدة وقاده للفوز بكأس الأندية العربية، كما خاض تجربة احترافية أخرى فى العربى القطرى.
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