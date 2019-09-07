شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق مكسب 137 مليون جنيه من بند فى الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك اليوم، جمعيته العمومية التى أقيمت بداية من أول أمس الخميس، والمقرر ختامها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، وذلك بغلق باب التسجيل وعقد الاجتماع الختامى من أجل مناقشة الميزانية والبنود التى وصل عددها إلى 13 بند من بينها بند الانتخابات التكميلية، إلا أن هناك بندًا سيكون بمثابة مُحقق لمكسب مالى كبير لخزينة القلعة البيضاء، فى حال الموافقة عليه وتمريره اليوم من قبل الجمعية العمومية، وهو البند الـ 11 وذلك بعدما نص على أن يتم تحصيل مبلغ وقدره مائة جنيهًا بالإضافة إلى قيمة الاشتراك السنوى للعضوية للمساهمة فى أعمال التطوير والإنشاء داخل مقر النادى الحالى.

وكذلك مبلغ مالى قدره مائة جنيهًا للمساهمة فى فرع النادى النهرى بالعجوزة وكذلك مبلغ وقدره مائتان جنيهًا للمساهمة فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر تسدد عند تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء لمدة 4 سنوات أخرى قادمة، أى أنه فى حال الموافقة على تمرير هذا البند سيكون العضو مطالب بدفع 400 جنيه إضافية على اشتراكه السنوى لمدة 4 سنوات قادمة للمساهمة فى إنشاءات فروع القلعة البيضاء.

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ويحق لـ85590 عضوًا التسجيل فى الجمعية العمومية، وهو ما يعنى أن خزينة الزمالك ستنتعش بخلاف الاشتراك السنوى، فى حالة الموافقة على هذا البند على 34236000 مليون جنيه فى السنة الوحدة وحوالى 136944000 مليون جنيه على مدار الأربع سنوات القادمة أى ما يقترب من 137 مليون جنيه فى 4 سنوات بخلاف تحصيل الاشتراك السنوى مع زيادة الدخل من ذلك البند مع زيادة عدد أعضاء النادى على مدار السنوات القادمة ، ومن المقرر، أن يُعلن اليوم عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة الزمالك بالتزكية، وفقًا لرأى الجمعية العمومية من عدمه من انتخاب الرباعى الفنان أشرف زكى المرشح على منصب أمين الصندوق، والثلاثى المرشح على منصب العضوية وهم كلا من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض، وذلك بعدما أعلن المجلس الأبيض عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى.