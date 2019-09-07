نيمار يسجل ويصنع أمام كولومبيا في ظهوره الأول بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

منح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعادلاً مثيراً لمنتخب بلاده البرازيل أمام كولومبيا في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، والتي انتهت بنتيجة (2-2) في مباراة ودية أقيمت في مدينة ميامي الأميركية.

وشهدت المباراة الظهور الأول لنيمار بعد تعافيه من الإصابة، وبعد أسابيع من التقارير التي ربطته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

ولم تسير المفاوضات بين الناديين كما يآمل اللاعب البرازيلي، بعد رفض ناديه الفرنسي لكل العروض التي قُدمت من إدارة برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، يونيو الماضي، خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، والتي أبعدته عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا 2019.

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وسجل نيمار هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 58، بعدما مرر تمريرة حاسمة سجل منها زميله كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 19.

وتعادل مورييل لكولومبيا من ركلة جزاء بعد 6 دقائق من هدف كاسيميرو، ثم تقدم اللاعب نفسه لكولومبيا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وتعرض نيمار لدفعة قوية من مدافع منتخب كولومبيا دافينسون سانشيز، أدت إلى انزلاقه إلى خارج الملعب ليرتطم رأسه بلوحة إعلانية، ليطلب لاعبو المنتخب البرازيلي ضربة جزاء في الدقيقة 82، إلا أن الحكم رفض احتساب ركلة الجزاء.