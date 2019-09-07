محمد بركات: انطباعات اللاعبين عن فايلر إيجابية.. وأنتظر خطوة لتقييمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، بأن انطباعات اللاعبين عن رينيه فايلر إيجابية، لكنه أكد أنه ينتظر المباريات من أجل الحكم على المدرب السويسري، وطالب بتجنب البداية السيئة للموسم الماضي من أجل الظهور بشكل جيد.

وقال بركات، في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "ما وصلني من انطباعات للّاعبين عن رينيه فايلر إيجابي للغاية، لكن أنا بالرغم من ذلك سأحكم عليه من خلال المباريات، وسأمنحه الفرصة الكافية لأصدر الحكم عليه".

وطالب بركات اللاعبين ببذل جهد أكبر في الموسم المقبل: "لقد تمكنا من الفوز بالدوري في الموسم الماضي، لكننا بدأنا الدور الأول بشكل سيئ للغاية ويجب أن نتجنب هذا في المستقبل بالرغم من أننا أنهينا المسابقة بفارق 8 نقاط عن نادي كبير وعظيم بحجم الزمالك".