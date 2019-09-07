سعد سمير: لاعبو الأهلي تنازلوا عن مكافآت بطولة أفريقيا في 2012

أكد سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر أن لاعبى الفريق خلال عام 2012 تنازلوا بالكامل عن مكافآت بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التى فزنا بها على حساب الترجىالتونسى.
اللاعبين خاصة وان النادى وقتها لم يكن يستطع دفع المكافآت بسبب الظروف وقتها.
وأوضح سعد سمير خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى، أن الأمر لم يعرفه أحد وظل سرا بين
وقال سعد سمير إن اللاعبين لم تخرج وتتحدث عن التضحيات التى قدموها للنادى فى الفترة هذه لأن الإيمان منا كامل بأن النادى لا ينسى ما يقدمه أبنائه.
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