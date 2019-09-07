رياضة | 3 قرارات من فايلر مدرب الأهلي الجديد

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أعلن نادي الأهلي رسميا، عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، ليكون المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي التي تمت إقالته على خلفية الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز اف سي.

3 قرارات من فايلر مدرب الأهلي الجديد

ورغم الانتقادات التي وجهها البعض من جماهير الأهلي بسبب اختيار مدرب صاحب سيرة ذاتية لا ترتقي لمستوى القلعة الحمراء ، لكن الإدارة برئاسة الأسطورة محمود الخطيب رأت أن المدرب السويسري سينجح خلال الفترة المقبلة وقدمت له الدعم الكامل.

المدرب رينيه فايلر استلم المهمة في الأهلي وبدأ في رؤية اللاعبين عن قرب ومحاولة الاندماج سريعا قبل مواجهة كانو سبورت الغيني والمقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وبعدها سيكون الاختبار المصري الأول للمدرب أمام الزمالك في كأس السوبر.

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد حرص على توجيه 3 قرارات في بداية عمله وأول أسبوع مع القلعة الحمراء، حيث جاءت الفرمانات على النحو التالي:

1- إلغاء ودية المنيا

قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلغاء الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الفريق أمام المنيا في الساعات المقبلة من أجل الاستعداد لمباراتي دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال التي يسعى الفريق للتتويج بها هذا الموسم ، حيث أكد السويسري أنه سيكتفي بالتدريبات الجماعية ولن يخوض أي مباراة ودية.

طلب تقرير عن الدوليين:

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طلب رينيه فايلر من الأهلي تقرير شامل عن اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر منتخبات بلادهم وهم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا ، والمغربي وليد أزارو، بالإصافة إلى اللاعبين المشاركين مع منتخب مصر الأوليمبي وهم رمضان صبحي ومصطفى شوبير وأحمد حمدي وصلاح محسن.

3- الموافقة على رحيل لاعب من الجانب الأيسر

يبحث النادي الأهلي حاليا عن عرض مناسب لبيع واحد من لاعبيه في مركز الظهير الأيسر ، حيث اشتكى رينيه فايلر من ازدحام في هذا المركز بوجود 4 لاعبين وهم التونسي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وحسين السيد، حيث يعد الأخير هو أبرز المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية والتي تأتي أسماؤهم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمود وحيد - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم: أجايي - وليد أزارو - صلاح محسن - مروان محسن.