رياضة | نكشف جنسية حكم نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف جنسية حكم نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكشف "الخليج 365 الرياضي" عن جنسية طاقم حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحصل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موافقة الاتحاد اليوناني والاتحاد الروماني على إرسال طاقم تحكيم لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يصل الطاقم إلى القاهرة اليوم السبت على أن يغادر إلى برج العرب بعد الوصول مباشرة لمطار القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن حضور ٢٠ ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر الذي يستضيفه استاد برج العرب.

يذكر أن الزمالك أعلن قائمة الفريق والتي ضمت ٢١ لاعبًا فيما ضم بيراميدز كل اللاعبين لمعسكره استعدادا لمباراة نهائي كأس مصر

الزمالك يخشى عبد الله السعيد

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وأصبحح عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز جاهزًا للحاق بمباراة الزمالك بعد أن كان قد اشتكى من شد في عضلة السمانة وهو ما يمثل خطرًا على القلعة البيضاء خاصة أن اللاعب يجيد في المباريات الكبيرة وهو محور اللعب الأساسي للفريق.

ما هي عقدة الزمالك أمام بيراميدز

ولعب نادي الزمالك ضد بيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسيوطي" 6 مواجهات، فاز في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.

كان أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد كانت في 24 يناير 2019، وانتهت بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وآخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي، وانتهت بفوز نادي بيراميدز.