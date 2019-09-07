رياضة | أهم مباريات اليوم السبت 7-9-2019.. مواجهات نارية في تصفيات اليورو وقمة عربية بين مصر والسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم السبت 7-9-2019.. مواجهات نارية في تصفيات اليورو وقمة عربية بين مصر والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 9 - 2019، في إطار مباريات الذهاب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، ومباراة مصر والسعودية وديًا، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة العالمية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “ذهاب الدور الأول”

بوتسوانا x مالاوي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020 "الجولة الخامسة"

كوسوفو x التشيك، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

إنجلترا x بلغاريا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ليتوانيا x أوكرانيا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

أيسلندا x مولدوفا، تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

Advertisements

تركيا x أندورا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

صربيا x البرتغال، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

فرنسا x البانيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي الإماراتي

الوحدة x بني ياس، تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1، ودبي الرياضية HD 2.

عجمان x الشارقة، تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 3، ودبي الرياضية 2.

النصر x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD2، ودبي الرياضية 1.

موعد مباراة مصر والسعودية الأولمبي

مصر x السعودية، تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.