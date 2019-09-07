شكرا لقرائتكم اليوم .. ميتشو يفصل فى صراع شيكابالا وأوباما قبل مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مرانه الختامى، بقيادة الصربى ميتشو، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة بيراميدز، والتى ستقام على الملعب ذاته، فى الثامنة من مساء غد الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف مُشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة أعداد المشجعين، حرصًا على ختام المسابقة بأفضل صورة، لذا طالب مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، من جمهور الفريق بضرورة التحلى بالالتزام والظهور بشكل لائق.

فيما يستقر ميتشو المدير الفني للفريق بشكل نهائى من خلال المران الختامى الليلة على تشكيل مواجهة بيراميدز حيث ينتظر مدى جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، على المشاركة بصورة أساسية وفقًا لمستواه البدنى فى مران الليلة، وفى حال عدم وصوله للجاهزية البدنية الكاملة، سيفضل ميتشو بالدفع بيوسف إبراهيم أوباما، الذى شارك أساسيا فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، ثم تم تغييره والدفع بشيكابالا فى الشوط الثانى، لتنتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعدما امتد اللقاء لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف نهائى كأس مصر، وهو ما سيحسمه المدرب الصربى خلال المران بشكل نهائى، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للثنائى عمر السعيد ومصطفى محمد، حيث تُعد وجهة نظر الصربى ميتشو أن يحصل مصطفى محمد على فرصته غدا فى موقعة النهائى ولكن سيتم المفاضلة بينه وبين عمر السعيد بشكل نهائى من خلال الحالة الفنية لهما خلال مران الليلة حيث فضل ميتشو أن يكون على ستاد برج العرب، حتى يتعود اللاعبين على نجيلته بأفضل صورة قبل مباراة الغد، حيث طالبهم بالتركيز الشديد والظهور بأفضل صورة لحصد اللقب وإسعاد الجماهير.