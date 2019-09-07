شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على 3 مراقبين لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية ، منهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام، وتم مطالبتهم بكتابة أي خروج عن النص خلال اللقاء إلى جانب منع تواجد أي شخص داخل أرضية الملعب قبل و خلال المباراة ، ورصد أي خروج عن النص.

ويعد كأس مصر هو أول بطولة فى عهد اللجنة الخماسية التى عينها فيفا لإدارة الكرة المصرية ، برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.