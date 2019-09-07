شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي : ميودراج معجب بطموح نجوم الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” أبدى اعجابه بحجم الاصرار والندية لدى لاعبى الفريق منذ توليه المهمة.

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :”الجميع لديه الرغبة فى نيل ثقة المدرب الصربى لذلك الحماس يغلب على جميع اللاعبين وهو ما يصب فى صالح الفريق”.

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وبسؤاله عن فوز الاسماعيلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف أجاب قائلا :”تجربة مفيدة من أجل اكساب جميع اللاعبين حساسية المشاركة قبل انطلاق المنافسات الرسمية”.

وأكمل مدير الكرة حديثه :”لدينا هدفى أساسى من الوديات هو استقرار المدير الفنى الجديد على العناصر التى سيتم الاعتماد على جهودها والعناصر التى تحتاج إلى تطوير فى المستوى خلال الفترة المقبلة”.