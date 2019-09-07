شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي : ميودراج معجب بطموح نجوم الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” أبدى اعجابه بحجم الاصرار والندية لدى لاعبى الفريق منذ توليه المهمة.
وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :”الجميع لديه الرغبة فى نيل ثقة المدرب الصربى لذلك الحماس يغلب على جميع اللاعبين وهو ما يصب فى صالح الفريق”.
وبسؤاله عن فوز الاسماعيلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف أجاب قائلا :”تجربة مفيدة من أجل اكساب جميع اللاعبين حساسية المشاركة قبل انطلاق المنافسات الرسمية”.
وأكمل مدير الكرة حديثه :”لدينا هدفى أساسى من الوديات هو استقرار المدير الفنى الجديد على العناصر التى سيتم الاعتماد على جهودها والعناصر التى تحتاج إلى تطوير فى المستوى خلال الفترة المقبلة”.
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