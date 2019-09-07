تعرف على منافسات ثالث أيام بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقام اليوم السبت، لقاءات قوية فى ثالث أيام بطولة العالم للناشئات التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
وتشهد لقاءات اليوم، لقاءات بين كلا من ، كندا مع المكسيك فى الثانية عشر والنصف ظهر ا وكوريا الجنوبية مع ايطاليا فى الثالثة عصرا على صعيد المجموعة الثانية .
بينما يلتقى البرازيل مع الكاميرون فى الخامسة و النصف مساءا و مصر مع الصين فى الثامنة مساءل على صعيد المجموعة الأولى .
فيما تشهد المجموعة الثالثة منافسة بين ، روسيا مع بيلاروسيا فى الخامسة والنصف و تايلاند مع رومانيا فى الثامنة مساءا ، على ان يتقابل بلغاريا مع الكونغو فى الثانية عشر والنصف ظهرا و تركيا مع بيرو فى الثالثة عصرا بالمجموعة الرابعة .
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.
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