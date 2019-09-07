شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع لمناقشة قضايا رياضية وإدارية وإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً في الخامسة من مساء اليوم ، السبت، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء ويسبق اجتماع مجلس الأهلي اجتماعا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الاهلي في جلسة الغد بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضي والملفات الإدارية ، كما سيتم خلال أجتماع المجلس اليوم إعتماد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخراً.