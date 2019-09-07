شكرا لقرائتكم الأهلى يعتمد عقد فايلر فى اجتماع اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب أجتماعاً في الخامسة من مساء اليوم ، السبت، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء ويسبق اجتماع مجلس الأهلي اجتماعا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الاهلي في جلسة اليوم بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضي والملفات الإدارية ، كما سيتم خلال أجتماع المجلس اليوم إعتماد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخراً.