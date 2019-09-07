شكرا لقرائتكم الجونة يواجه المقاصة فى افتتاح الدورة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش نظيرة مصر المقاصة اليوم السبت فى أفتتاح الدورة الودية التى ينظمها الفريق الساحلى أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

كان المقاصة قد وصل إلى الجونة أمس الجمعة حيث حرص الجهاز الفني للفريق الفيومي على اصطحاب جميع لاعبي الفريق باستثناء شريف حازم الذي تعرض للإصابة في العضلة الأمامية ليتأكد غيابه لمدة أسبوعين.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة للمقاصة على أهمية المشاركة في دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى اعتبارها فرصة جيدة للجهاز الفني من اجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لاعلي فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي مع اندية الممتاز قبل انطلاق الدوري.

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و تنطلق دورة الجونة الودية فى السابع من سبتمبر الجارى على ملاعب النادى، استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.

وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.