شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تحسم صداع مسابقات القسمين الثاني والثالث اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع لحسم عدد من الملفات الهامة على رأسها عدد أندية القسم الثاني فى الموسم الجديد المرجح انطلاقه فى أكتوبر المقبل وهل سيكون عدد الفرق 12 ناديا لكل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى جانب عدد مجموعات القسم الثالث والتى شهدت أزمة خلال الفترة الماضية لتمثل صداع فى رأس الجبلاية على أن يقوم جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية بتقديم التصور النهائى للقسم الثاني و الثالث و الكشف عنه فى مؤتمر صحفي اليوم السبت.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.